Yasak Elma yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma yeni sezon ilk bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin takipçileri yayınlanan yeni bölüm fragmanlarının ardından bekleyişe geçti. Ender'in ölüm haberi yalıda büyük bir gerginliğe yol açarken Erim annesinin öldüğü haberini alınca deliye döner. Yıldız'ı bütün bu yaşananlardan sorumlu tutan Erim'i babası Halit sakinleştirmeye çalışır. Yıldız yaşanan olayların şaşkınlığını üzerinden bir türlü atamazken Halit'in hayatına giren gizemli kadının Erim üzerindeki planları ise herkesi tedirgin eder.

Kimsenin beklemediği bir anda Ender'in ortaya çıkışı ikinci bir şaşkınlığa yol açacaktır. Yasak Elma 9 Eylül Pazartesi günü Fox TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

IMAN CASABLANCA KADROYA DAHİL OLUYOR!

“Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek.

Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.