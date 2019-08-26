Yasalar yetmiyor ölümler bitmiyor

Kırıkkale’de yaşayan bir çocuk annesi Emine Bulut(38, 18 Ağustos’ta, eski kocası Fedai Baran tarafından kızlarının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde Emine Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” feryadı ve 10 yaşındaki kızının da “Anne ne olursun ölme” yakarışı tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Türkiye bu katliamla sarsılırken kadın cinayetlerinde yakınları kaybeden aileler Milliyet’e konuştu.

‘O çocuğun hayatı da bitti’

Mersin’de yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan da 2015 yılında 26 yaşındaki minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürüldü. Kızını kaybeden baba Mehmet Aslan kadın cinayetleriyle ilgili şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim tek şey var; artık yasalara ve devlete olan inancımı kaybettim. Hiç kimse kadına karşı şiddetle ilgili çaba göstermiyor. Sadece olduğu anda olayı yaşayan ailenin acılarını paylaşıyorlar. O küçük 10 yaşındaki çocuğun artık geleceği yok, o çocuğun hayatı da bitti. Bu nedenle kadın cinayetleri konusunda herkes riyakar ve ikiyüzlü. Bu acıların ve sıkıntıların son bulmasını istiyorum fakat sadece yasaların artırılması ya da idamın gelmesiyle bir çözüme kavuşmaz. Çünkü bu olay tek boyutlu bir olay değil. Çok boyutlu bir olay, çözüme ulaşabilmesi için geniş çaplı bir şuranın oluşması gerekiyor. Bu da hemen olacak bir şey değil, uzun vadede olacak bir şey.”

Katile ‘Pişman mısın?’ diye bir soru sorulmaz

Özgecan Aslan’ın kuzeni Cemile Ertürk de geçtiğimiz yıl Kasım ayında boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Ertürk tarafından öldürüldü. Cani eş, eşini bıçakla öldürdükten sonra parçalara ayırıp, kıyma makinesinden geçirdi, parçalarını Mersin’de farklı noktalara bıraktı. Ertürk’ün ağabeyi Cem Aslan, “Her geçen gün bu cinayetlerin artmasının sebebi; caydırıcı cezaların olmaması. İşlenen cinayetlerde ‘Pişman mısınız’ sorusu soruluyor. En sorulmayacak şey. Bu hırsızlık yapmadı yalan söylemedi, belki bunların pişmanlığı olabilir, cinayetin pişmanlığı olmaz. Çünkü, giden geri gelmez. Bir insanın canına hele bu şekilde vahşice kıyan, birine bu sorulmaz. Bunlar hep bir başka cinayetin önünü açıyor. Kadın cinayetleri sürekli artıyor” diye konuştu.

‘Yasalar yeterli değil!’

Kocaeli Gölcük’te yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı da annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara tarafından geçtiğimiz yıl Ocak ayında katledildi. Genç kızın babası Gökhan Balcı, “Çok zor bir duydu, canınızdan bir parça artık yok. Tarifsiz bir acı. Özellikle Ecem’in ölümün ardından o kadar fazla kadın cinayeti haberi duydum ki, bu da binlerce acı demek. Yasalar yeterli olmadığı için de bu acılar katlanarak artıyor, tek temennim bu ölümlerin son bulması” ifadelerini kullandı.

‘Katiller tanıdık’

İstanbul Sultanbeyli’de özel bir bankada çalışan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki evine gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından 2017 yılında tabancayla vuruldu. “Katiller hep tanıdık” diyen baba Adem Timuroğlu şöyle devam etti: “Benim kızım da annesinin ve benim gözlerimin önünde zalim ağabeyi tarafından öldürüldü. Kızım gibi her gün biri öldürülüyor. Tüm katiller bu kadınlara yaşattıklarının daha ağırını yaşasın ki, bizlerin acısı dinsin.”

‘Helin’den sonra yüzlerce Helin öldü’

İstanbul Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken de arkadaş olmayı reddettiği Mustafa Yetgin tarafından 2017 yılı ekim ayından pompalı tüfekle başından vurulup öldürüldü. Palandöken’in babası Nihat Palandöken, “Kızım öldüğü günden beri, başka Helinler ölmesin, caydırıcı yasalar çıksın diye uğraştım. Caydırıcı yasalar çıksın, katiller alacakları cezaların yüksek olduğunu bilsinler. Helin’in acısı hala yüreğimde yaşarken, Helin’den sonra yüzlerce Helin öldü ve caydırıcı yasalar çıkmazsa kadınlar öldürülmeye devam edecek. Diğer taraftan eğitim çok önemli. Kadın kimsenin malı değil. Ama ne yazık ki farklı bahanelerin arkasına sığınıp rahat bir şekilde kadınlar öldürülüyor” dedi.

‘Hangi iyi hâl bana annemin gülüşünü geri verebilir?’

İstanbul’da yaşayan üç çocuk annesi Fatma Şengül (51) de geçen mart ayında iş arkadaşı Zeynel Akbaş tarafından 4 kurşunla katledildi. Şengül’ün kızı Açelya Şengül (25) şunları söyledi: “Maalesef ki ben de Emine Bulut’un kızı gibi annesinin ölümünü izlemiş bir kız çocuğuyum. Annemin kurşunlanırken attığı ah çığlığı, son nefesini verdiği o an halâ gözümün önünde. Annemin katili annemi 4 kurşunla katlettikten sonra ‘iyi hâl’ indirimi almak için kendini yaraladı. Cinayetin ‘iyi hâl’i olabilir mi? Hangi iyi hal 25 yaşından sonra bir daha asla gülemeyecek olmamı değiştirecek? Hangi iyi hâl bana annemin gülüşünü geri verecek?”

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‘O çekimi yapanlar çocuğumu kurtarmadı’

Kırıkkale’de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) annesi Fadime Bulut’u Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyaret sırasında Emine Bulut’un annesi Fadime Bulut, gözyaşlarına boğuldu. Anne Bulut, kızının kanlar içinde çekilen görüntüsü sırasında müdahale edilmediğini belirterek şunları söyledi:

“O çocuk (Emine Bulut) orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkûmlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış, 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. ‘Ambulansı arayın’ diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor, ‘Anneanne onlar çekim yapıyor’ diyor.” KIRIKKKALE DHA