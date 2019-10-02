MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYaşam ustaları ödüllendirildi
02.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Yaşam ustaları ödüllendirildi

Yaşlanmayla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ seçtiği 31 yaşam ustasını ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde ödüllendirdi. Törende ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ seçilen Milliyet gazetesi karikatüristi Haslet Soyöz de ‘Kıdemli Vatandaş’ ödülünü aldı.

Yaşam ustaları ödüllendirildi

Haslet Soyöz’e ödülünü TÜRYAK Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Berik verdi. TÜRYAK Başkanı Fügen Mavi, “Yaşlanma bir dışlanma süreci değil, aksine yaşama sanatının ustaca icra edildiği, üretken bir yaşam sürecinde depolanan deneyimin nesiller arası iletişimle gençlere aktarıldığı bir bilgelik
dönemidir. Ne mutlu ki; neredeyse yüzyıla merdiven dayamış cumhuriyetimizde kültürün, medeniyetin, bilimin, sanatın, eğitimin, iletişimin, insan ruhunun ustası olmuş sayısız örnek kıdemli vatandaşa sahibiz” dedi.

Yaşam ustaları ödüllendirildi

Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildiAnkara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve bu yolla yıllık 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Haftanin'de teröristlere darbe! Vuruldular...

Son dakika... Haftanin'de teröristlere darbe! Vuruldular...

TÜİK uzman yardımcısı alacak! Nasıl başvru yapılır?

TÜİK uzman yardımcısı alacak! Nasıl başvru yapılır?

Miss Turkey finali saat kaçta? Miss Turkey 2019 finalistleri...

Miss Turkey finali saat kaçta? Miss Turkey 2019 finalistleri...

Poşette satılacaklar

Poşette satılacaklar

Sıradaki Haber