Yaşam ustaları ödüllendirildi

Haslet Soyöz’e ödülünü TÜRYAK Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Berik verdi. TÜRYAK Başkanı Fügen Mavi, “Yaşlanma bir dışlanma süreci değil, aksine yaşama sanatının ustaca icra edildiği, üretken bir yaşam sürecinde depolanan deneyimin nesiller arası iletişimle gençlere aktarıldığı bir bilgelik

dönemidir. Ne mutlu ki; neredeyse yüzyıla merdiven dayamış cumhuriyetimizde kültürün, medeniyetin, bilimin, sanatın, eğitimin, iletişimin, insan ruhunun ustası olmuş sayısız örnek kıdemli vatandaşa sahibiz” dedi.



