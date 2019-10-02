02.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul
Yaşam ustaları ödüllendirildi
Yaşlanmayla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ seçtiği 31 yaşam ustasını ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde ödüllendirdi. Törende ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ seçilen Milliyet gazetesi karikatüristi Haslet Soyöz de ‘Kıdemli Vatandaş’ ödülünü aldı.
Haslet Soyöz’e ödülünü TÜRYAK Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Berik verdi. TÜRYAK Başkanı Fügen Mavi, “Yaşlanma bir dışlanma süreci değil, aksine yaşama sanatının ustaca icra edildiği, üretken bir yaşam sürecinde depolanan deneyimin nesiller arası iletişimle gençlere aktarıldığı bir bilgelik
dönemidir. Ne mutlu ki; neredeyse yüzyıla merdiven dayamış cumhuriyetimizde kültürün, medeniyetin, bilimin, sanatın, eğitimin, iletişimin, insan ruhunun ustası olmuş sayısız örnek kıdemli vatandaşa sahibiz” dedi.