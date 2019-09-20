‘Yaşamak ve yaşlanmak istiyoruz’

Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) dayanışma ağının çağrısıyla, Birleşmiş Milletler’in 23 Eylül’de yapacağı iklim eylem zirvesi öncesi dünyanın dört bir yanında öğrenciler bir günlük okul bırakma eylemi gerçekleştirecek. Zirve dolayısıyla 20-27 Eylül iklim grevi haftasında da dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İklim grevinin İstanbul ayağında ilk buluşma noktası Kadıköy İskelesi. İskelede bugün saat 14.00’te yapılacak açıklamanın ardından Yoğurtçu Parkı’nda ‘Sıfır Gelecek’ adlı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Eylemler öncesi genç iklim aktivistleri, yaşadıkları gelecek kaygısını Milliyet’le paylaştı.

‘Felaketi görmüyorlar’

İnsanları doğayı korumaya çağıran gençlerden biri de 10 yaşındaki Rüya Aygüneş: “Büyükler çocukları hiç dinlemedi. Hâlâ dinlemiyorlar. Bizlere yalan söylemeye devam ediyorlar. İklim krizinin ne kadar büyük bir felaket olduğunu anlamıyorlar. Dünyayı çocuklar yönetseydi ne çevre sorunu olurdu, ne savaşlar olurdu ne de hayvanlara eziyet edilirdi.”

Eyleme Bodrum Turgutreis Meydanı’nda katılacağını belirten Rüya Aygüneş, “Ağaçlar yok oluyor, buzullar eriyor, bitmek bilmeyen yangınlar başlıyor. Dünya ısınıyor. Biz de mercanlar gibiyiz. Ateşimiz çıktığında ne kadar bitkin, kötü oluyoruz. Vücut sıcaklığımızın 2 derece arttığını düşünün. Buna ne kadar dayanabiliriz? Ateşimizi düşürmezsek öleceğiz. Biz çocuklar yaşamak, yaşlanmak istiyoruz” dedi.

Ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Atlas Sarrafoğlu (12) ise şunları söyledi:

“Çevreyi temizleyebiliriz ama iklimi temizleyemeyiz. İklim krizini durdurmak için bir şeyler yapmak lazım. Bu yüzden de yetişkinlere sesimizi duyurmak gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğine sebep olan onlar. Bize derslerde ülkemizin medeniyetin ilk kurulduğu yerde olduğu öğretiliyor. Ben medeniyetin kurulduğu bir ülkede bütün medeniyetin çöktüğünü görmek istemiyorum. Bilim insanları iklim krizleri yüzünden savaşlar ve büyük göçler olacağını söylüyor. Ben de savaşlar yüzünden evimi terk etmek istemiyorum. Öncelikli talebimiz Türkiye’nin önce Paris İklim Anlaşması’nı meclisimizde kabul etmesi.”

‘11 yılımız kaldı’

Ortaokul 7’inci sınıf öğrencisi Deniz Çevikus da, “Küresel ısınmayı durdurmak için 11 yılımız kaldı. Eğer 11 yıl içerisinde küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutamazsak artık durdurulmayacak bir boyuta gelecek. Kendimizle birlikte dünyada yaşayan diğer canlılara da zarar vermiş olacağız. Bizim yarattığımız krizden dolayı onların çektiklerini acıları duymak beni çok üzüyor. Yaşanılabilir bir gelecek oluşturmak için harekete geçiyoruz. Herkesi grevimiz bekliyoruz” diye konuştu.

‘Projelerimi anlatacağım’

İklim kriziyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ulaşıp taleplerini ve projelerini anlatmak istediğini söyleyen genç aktivist Yağmur Ocak (12) da sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yıl önce böyle bir şey yoktu ama şu an milyonlarca genç bunu biliyor ve grevlere katılıyor. Fakat büyükler ve yetkililer bu işe çok dikkat etmiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ulaşıp taleplerimizi ve geri dönüşüm, plastik kullanımının azaltılması ve farkındalıkla ilgili projelerimi anlatmak istiyorum. Türkiye bu iklim krizinden en çok etkilenecek ülkelerden biri. Acilen taleplerimizin yerine getirilmesini istiyorum.”

Küresel iklim grevi başlıyor





İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in öncülüğünde bugün başlayacak Küresel İklim Grevi 27 Eylül’e kadar dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilecek. Küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarının tüketimine alternatif bulunması için başlatılan grevde, “herkes için adil iklim şartları” talep ediliyor. Tarihte görülen en büyük iklim grevi olması beklenen hareketin çıkış noktasını ise, 16 yaşındaki Thunberg’in başlattığı “FridayforFuture” (Gelecek için Cuma) grevleri oluşturuyor. Küresel İklim Grevi’nin en az 150 ülkede gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca barışçıl grevlere hükümetlerin de destek verdiği, bu kapsamda Avustralya’da Victoria eyaleti yönetiminin, Melbourne’de yapılacak Küresel İklim Grevi’ne katılmaları için kamu personeline e-mail gönderdiği belirtiliyor.

‘Bilime kulak verin’

Öte yandan New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşmak için ABD’de bulunan Greta Thunberg, Kongre’de yaptığı konuşmada bilime kulak verilmesini istedi. Thunberg, “Burada bir açıklama yapmak yerine size Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) küresel ısınma konusunda hazırladığı raporu sunmak istiyorum. Bana değil bilime kulak vermenizi ve bilimsel gerçekler çerçevesinde birleşmenizi istiyorum” dedi.