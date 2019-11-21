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21.11.2019 - 08:29 | | milliyet.com.tr

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce vefat etmişti.

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Yaşar Büyükanıt için cumartesi günü Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Büyükanıt, askeri törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1940'ta İstanbul'da doğdu, 1961'de Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Büyükanıt, 1972'de Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra 6. Piyade Tümeninde Harekat Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde öğretim üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargahında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1988'de Tuğgeneralliğe terfi eden Büyükanıt, Tuğgeneral rütbesi ile 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yaptı. 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi eden Büyükanıt, Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Yaşar Büyükanıt, 1996'da Korgeneralliğe terfi ederek, 7. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2000'de Orgeneralliğe terfi eden Büyükanıt, Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. Büyükanıt, 28 Ağustos 2006'da atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008'de emekliye ayrıldı.

Orgeneral Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibiydi.

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