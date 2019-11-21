Bir süredir tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Peki, Yaşar Büyükanıt kimdir?

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Mehmet Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940, İstanbul doğumluydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı.

1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. 1983-1986 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı. 1992 yılında tümgeneral rütbesine rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1996 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. 2000 yılında orgeneral rütbesine terfi etti. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli oldu.

YAŞAR BÜYÜKANIT'IN EŞİ

Filiz Büyükanıt ile evli olan Yaşar Büyükanıt'ın Bengü isminde kızı vardır. Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt 17 Kasım Pazar günü 76 yaşında hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt kanser tedavisi görüyordu.