Yaşar İpek kimdir, kaç yaşındadır?

Şarkıcı Yaşar İpek, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

2018 Mayıs ayında Seren Serengil ile evlenmişti.

2003 - Bir Alo De

2005 - Sözüm Ona Sevdin

2007 - Arada Bir

2010 – Eyvah

2012 - Kapı Zili

2015 – Sus

2016 – Haybeye