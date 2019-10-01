01.10.2019 - 09:55 |
Yaşar İpek kimdir, kaç yaşındadır?
Şarkıcılık yapan Yaşar İpek, Seren Serengil ile olan evliliği ile sık sık gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken çift boşanma aşamasında. Yaşar İpek, Seren Serengil ile ilgili konuşmama kararı olmasına rağmen konuşunca zorlama hapsine çarptırıldı. Peki, Yaşar İpek kimdir?
Şarkıcı Yaşar İpek, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.
YAŞAR İPEK KİMDİR?
Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.
2018 Mayıs ayında Seren Serengil ile evlenmişti.
2003 - Bir Alo De
2005 - Sözüm Ona Sevdin
2007 - Arada Bir
2010 – Eyvah
2012 - Kapı Zili
2015 – Sus
2016 – Haybeye