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04.10.2019 - 19:24 |

Yaşar İpek neden hapse girdi? Yaşar İpek kimdir?

Şarkıcı Yaşar İpek’in boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak mahkemenin verdiği koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine karar verildi. Yaşar İpek 3 gün önce girdiği hapisten bugün tahliye oldu.

Yaşar İpek neden hapse girdi? Yaşar İpek kimdir?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

2018 Mayıs ayında Seren Serengil ile evlenmişti.

YER ALDIĞI PROJELER

2003 - Bir Alo De
2005 - Sözüm Ona Sevdin
2007 - Arada Bir
2010 – Eyvah
2012 - Kapı Zili
2015 – Sus
2016 – Haybeye

 

 

 

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
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