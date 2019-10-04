04.10.2019 - 19:24 |
Yaşar İpek neden hapse girdi? Yaşar İpek kimdir?
Şarkıcı Yaşar İpek’in boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak mahkemenin verdiği koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine karar verildi. Yaşar İpek 3 gün önce girdiği hapisten bugün tahliye oldu.
Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.
2018 Mayıs ayında Seren Serengil ile evlenmişti.
YER ALDIĞI PROJELER
2003 - Bir Alo De
2005 - Sözüm Ona Sevdin
2007 - Arada Bir
2010 – Eyvah
2012 - Kapı Zili
2015 – Sus
2016 – Haybeye