Yasemin Ergene Özilhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren televizyonların sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan tüm vaktini eşine ve çocuklarına ayırdığını söyleyerek ''Oyunculuk bitti'' demişti ancak büyük bir sürprize imza attı ve yeniden ekranlara döndü. Peki, Yasemin Özilhan kimdir? İşte hakkında detaylı bilgiler...



YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN MUCİZE DOKTOR'DA!



Yasemin Ergene Özilhan, daha önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Dr. Ela karakteri ile Mucize Doktor’un yeni bölümünde yer alacak. İşte Mucize Doktor 14. bölüm 2. fragman…

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Dizilerin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene Özilhan, Almanya’nın en büyük ikinci şehri olanHamburg’da, 22 Ocak1985 tarihinde dünyaya geldi. Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi popüler komedi ve dram dizilerinde rol almış olan Almanya doğumlu Türk oyuncu.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap’dan diksiyon eğitimi aldı.

2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu’nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Ecobella, Migros gibi markaların reklam filminde de görev aldı.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan’ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.

Filmleri :



2002 - Koçum Benim

2003 - Vizontele Tuuba

2004 - Ah Be İstanbul

2004 - Çocuğun Var Derdin Var

2004 - Hırsız Var!

2005 - Aşk Oyunu

2006-2010 - Doktorlar

2008 - Babam Adam Olacak