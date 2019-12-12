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12.12.2019 - 11:17 |

Yasemin Özilhan Ergene (Doktor Ela) kimdir, kaç yaşında? Yasemin Özilhan Ergene biyografisi

Yasemin Özilhan Ergene nam-ı değer Doktor Ela karakteri ile hafızalara kazandı. 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Doktor Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan Ergene, 22 Ocak 1985 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteri ile hafızalarda yer alan Yasemin Özilhan Ergene 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünya evine girdi. İşte Yasemin Özilhan Ergene hakkında merak edilenler...

Yasemin Özilhan Ergene (Doktor Ela) kimdir, kaç yaşında? Yasemin Özilhan Ergene biyografisi

Yasemin Özilhan Ergene bu akşam ekrana gelecek olan Mucize Doktor dizisi ile uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönüyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisi 14. bölüm fragmanlarında misafir doktorumuz geliyor çıkışı ile görünen Doktor Ela, yıllar önce hayat verdiği aynı karakter ile bu kez Mucize Doktor dizisinin kadrosunda yer alacak

YASEMİN ÖZİLHAN ERGENE KİMDİR?

22 Ocak 1985 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Yasemin Özilhan Ergene ilk oyunculuk deneyimini TRT 1 ekranında yayınlanan Koçum Benim dizisi ile yaşadı. Koçum Benim dizisinde Eylül karakterine hayat veren Yasemin Özilhan Ergene daha sonra Vizontele Tuuba filminde Aynur adlı karakteri canlandırdı. 2004 yılında Çocuğun Var Derdin Var, 2005 yılında Aşk Oyunu, 2006-10 yılları arasında ise popülerliği yakaladığı dizi olan Doktorlar dizisinde rol aldı. Son olarak 2008 yılında Babam Adam Olcak dizisinde Yeşim karakterine hayat verdikten sonra 2011 yılında Anadolu grubunun varisi İzzet Özilhan ile dünya evine giren Yasemin Özilhan Ergene 2012 ve 2013 yıllarında iki kız çocuğuna sahip!

 

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