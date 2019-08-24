Yasemin’den hayata davet

Diyarbakır’da ailesiyle yaşayan 9 yaşındaki Yasemin Bulak, 8 ay lösemi tedavisi gördü. Ankara’daki tedavisinden sonra evine kavuşan küçük kız, yaşadıklarını ve duygularını youtube’da yayınladığı videolarda anlattı. 30 binden fazla kişinin abone olduğu Youtube kanalında, “Ben lösemiyim arkadaşlar. 8 ay hastanede yattım ve iyileştim, çok zor günler geçirdim. Saçım da yavaş yavaş uzayacak” diyen Yasemin Bulak dün kontrol için Ankara’ya gitti.

Moral videoları

Videoları lösemi tedavisi gören akranlarına moral vermek için çektiğini söyleyen küçük kız duygularını, “Kanalı bu nedenle açtım. Çok güzel tepkiler aldım. Herkes bana ‘geçmiş olsun’ dedi. Çok mutlu oldum. Videoları çekmeye devam edeceğim. Çocuklar hep mutlu olsunlar. Morallerini bozmasınlar” diye anlattı.

Tedavisi sürüyor

Tedavi için Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kızıyla sekiz ay kalan anne Sibel Bulak da şunları söyledi: “Geçtiğimiz kasım ayında Yasemin üst solunum yolu enfeksiyonu oldu ve bir türlü iyileşmedi.

Defalarca doktora gittik ama teşhis konulamadı. 40 gün ateşi düşmedi. Zaten iştahsız bir çocuktu, o dönemde hiç yemek yemedi. Arabamızı satıp Ankara’ya gittik. Ankara’da ALL (lösemi) teşhisi koydular. İnanamadık. Ama kızımız için mücadele ettik ve 8 ay sonunda çocuğum iyileşti. Şu anda evde tedavisi sürüyor” diye konuştu.

Destek bekliyorlar

1.5 aydır Diyarbakır’daki evlerinde olduklarını söyleyen anne Sibel Bulak, “Yasemin’e ilk üç ay ‘kanında mikrop var’ dedim, hastalığını söyleyemedim. Sürekli hastaneden evimize gidelim diye ağlıyordu. 2.5 yaşında bir çocuğum daha var. O Diyarbakır’da, biz Ankara’da çok zor günler yaşadık ama geçti. Maddi olarak da çok yıprandık. Eşim şu an işsiz. İsteğimiz eşimin bir an önce iş bulabilmesi. Yasemin’e daha iyi koşullar sağlayabilmek için destek bekliyoruz” dedi.