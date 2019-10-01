Yaşından çok hapis cezası var!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık ve konut dokunmazlığını ihlal suçlarından hakkında toplam 27 yıl hapis cezası bulunan 27 yaşındaki Dilber Y.'ı (27) takibe aldı.

Polisi atlatmak için sürekli ev değiştiren Dilber Y., saat 06.30 sıralarında kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında yaşından çok 28 yıl 3 ay hapis cezası, 7 bin 200 lira da adli para cezası bulunan Dilber Yİ'ın yapılan araştırmada, Samsun merkez, Bafra ilçesi, Afyonkarahisar, Burdur, Giresun'un Bulancak ve Görele ilçeleri polisi tarafından toplam 16 ayrı olaydan da hakkında aranması olduğu ortaya çıktı.

Ev kapılarını özel aparatla açıp para ve altın çaldığı öğrenilen Dilber Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Genç kadın, adli işlemlerinin tamamlanmasını ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.