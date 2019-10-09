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09.10.2019 - 16:05 | | DHA

Yaşlı adam manevra yapan aracın altında kaldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan 90 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Yaşlı adam manevra yapan aracın altında kaldı

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde bulunan Havuzlu kavşakta meydana geldi. Geri manevra yapan F.C. yönetimindeki 58 PB 447 plakalı kamyonet, O.K. isimli 90 yaşındaki kişiye çaptı. Başından ağır yara alan yaşlı adam, Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceme başlatıldı.

 

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