Yaşlı adama pizzacı dayağı

Sabah'ın haberine göre; olay İzmir Balçova'da meydana geldi. Emekli Sürer sipariş vermediği halde 5 gün boyunca gece geç saatlerde ünlü bir pizza firmasından kurye gelip, zile basarak rahatsız etti. Sürer, pizza şubesine giderek konuşmak istedi. Ancak Sürer ve pizzacıda çalışanlar arasında tartışma çıkınca firmanın şube müdürü ve çalışanlar, yaşlı adamı feci şekilde dövdü. Darp raporu alan Sürer, şikâyetçi oldu.