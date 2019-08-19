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19.08.2019 - 12:33| DHA

Yaşlı adamın maaşı ve bayram ikramiyesini dolandırdılar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, işçi emeklisi Osman Soydan'ın (88) maaşı ve bayram ikramiyesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ATM'den çekildi.

Yaşlı adamın maaşı ve bayram ikramiyesini dolandırdılar

Gölcük'te yaşayan emekli Osman Soydan, maaşını ve bayram ikramiyesini almak için bankaya gitti. Soydan, banka görevlisine kartını vererek, parasını çekmek istediğini söyledi.

Banka yetkilileri ise Soydan'a parasının ATM'den çekilmiş olduğunu aktardı. Yapılan incelemede, yaşlı adamın bayram ikramiyesi ve maaşının 15 Ağustos'ta ATM'den çekildiği tespit edildi.

Banka kartını kimseye vermediğini söyleyen Osman Soydan, "Param nasıl çekilmiş bankadan, anlamadım" dedi.

İhbar üzerine bankaya gelen polis ekipleri, Osman Soydan'ı, ifadesini almak için karakola götürdü. ATM'den parayı çeken kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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