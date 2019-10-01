01.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KAM İstanbul
Yaşlı değil ‘yaşam ustası’
Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK), her yıl 60 yaş üstü “Örnek Kıdemli Vatandaş”ları seçiyor. Bu yılın 31 “Örnek Kıdemli Vatandaş”ı bugün törenle ödül alacak.
Derneğin seçtiği kıdemli vatandaşlar şu isimler: Av. Hikmet Güngör, Prof. Dr. Rengim Gökmen, Haslet Soyöz, Teyfik Kısacık, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Cengiz Güleç, Nurhan Damcıoğlu, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Prof. Dr. Hülya Nutku, İrfan Yıldırım, Dr. Üstün Ezer, Nurten Öztürk, Fikret Öztürk, Tamer Levent, Zafer Ergin, İpek Bilgin, Prof. Dr. Ali İsmet Demirsoy, Prof.Dr. Mehmet Akşit, Prof. Dr. Duran Canatan, Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Kemal Çolakoğlu, Ecz. Melih Ziya Sezer, M. Özdemir Alkaya, Mustafa Sani Şener, Dr. Deniz Ataç, Abdullah Eldelekli, Muvaffak Falay, Mehmet Aydoğdu, Yavuz Tanyeli, Prof. Dr. Kut Sarpyener, Dr. Rüstem Eyüboğlu.