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31.07.2019 - 13:10| DHA

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde işçilerin boya çalışması yaparken karşı binanın dairesinde kanepede hareketsiz gördüğü Alime Ataman'ın (69) öldüğü belirlendi.

Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Seydilli Mahallesi'nde binanın dış cephesinde iskelede boya çalışması yapan işçiler, karşı binanın 3'üncü katındaki dairede kanepe üzerinde oturan kadının hiç hareket etmediğini ve televizyonun sürekli açık olduğunu fark etti. İşçilerin haber vermesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp girdiklerinde, Alime Ataman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitiren Alime Ataman'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ataman'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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