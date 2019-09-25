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25.09.2019 - 16:56 | | İHA

Yaşlı kadına dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

Samsun'da yaşlı kadının sokak ortasında elindeki cüzdanı ve cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Yaşlı kadına dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hümeyra B. (65), sokakta yürürken yanına yaklaşan İbrahim B. (33) yaşlı kadının elindeki cüzdanı ve cep telefonu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Hümeyra B. çevreden yardım istedi. Bu sırada bir vatandaş kaçan kapkaççıyı kovalayarak yakaladı ve cüzdan ve cep telefonunu elinden alıp yaşlı kadına teslim etti. Ancak kapkaççı kaçmayı başardı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, verilen eşkal ve etraftaki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak İbrahim B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan İbrahim B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İbrahim B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

 

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