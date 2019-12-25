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25.12.2019 - 14:21 | | İHA

Yaşlı kadına kapkaç şoku! Şaka sandım

Antalya’da hastane dönüşünde sokakta iki kişinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, çantasını vermemek için uzun süre direndi. Yaşlı kadın, “Birisi şaka yapıyor sandım" dedi.

Yaşlı kadına kapkaç şoku! Şaka sandım

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 23. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlandığı için hastaneye giden emekli Rukiye Çakır (78), eve dönüş yolunda kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, yaşlı kadının boynuna asılı çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Şahıslara direnen yaşlı kadın içerisinde kimlik, kredi kartı, bir miktar para ve sağlık raporlarının bulunduğu çantasını bırakmayıp bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine saldırganlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Çakır’ın ifadesini almasının ardından eşkale uygun iki saldırgan hakkında çevrede araştırma başlattı.

“ŞAKA YAPILIYOR SANDIM”

Olay anını anlatan Rukiye Çakır, “Rahatsızdım, hastaneden geliyordum. Çantamı kopardı. Vermeyince beni ittirdi. Ben bağırınca kaçmaya başladılar. Veteriner gelmese olduğum yerde kalacaktım. Kimliğim, raporlarım var içerisinde. İkisi de yürüyerek geldi. Ben arkalarından küfür ettim. Birisi şaka yapıyor sandım" dedi.

 

 

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