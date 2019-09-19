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19.09.2019 - 14:35 | | İHA

Yaşlı kadını gasbeden, kiracısının oğlu çıktı

Çorlu’da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 73 yaşındaki Naciye Başak adlı kadının evine girerek elleri ve ağzını koli bandıyla bağladıkları yaşlı kadının 2 bin TL değerindeki altını ve 2 bin TL parasını alarak kayıplara karışan iki şüpheliden biri yakalandı.

Yaşlı kadını gasbeden, kiracısının oğlu çıktı

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri yaşlı kadının ifadesinden yola çıkarak araştırma başlattı. Hiçbir güvenlik kamerası bulunmamasına karşın araştırmalarını kararlı bir şekilde sürdüren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yaşlı kadının kiracısı da olan komşususun 18 yaşındaki oğlu Y.Y. ile akrabası S.A.Y. (21) olduğunu tespit etti.

Gözaltın alınan şüpheli Y.Y. sevk edildiği adli mercilerce birden fazla kişi ile nitelikli yağma suçlaması işle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli cezaevine götürüldüğü kendisini görüntüleyen gazetecilere karşı rahat tavırlar sergiledi ve ‘Birkaç ay yatar çıkarım’ dedi.

Polisin olayla ilgili olarak diğer şüpheli S.A.Y.’yi yakalamak için başlattığı çalışma sürdürülüyor.

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