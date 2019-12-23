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23.12.2019 - 20:03 |

Yaşlı kadının feci ölümü! Oğlu sinir krizi geçirdi

Bartın’da 72 yaşındaki kadın, sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

Yaşlı kadının feci ölümü! Oğlu sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Mekeçler köyünde oğlu Hüseyin Kemik ile birlikte kendilerine ait 2 katlı binada yaşayan Fatma Kemik (72), sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Yangın sırasında evde tek başına olan yaşlı kadın feci şekilde can verdi. Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadının feci ölümü Oğlu sinir krizi geçirdi

Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, AFAD ekipleri yaşlı kadının cansız bedenini evden çıkarttı. Fatma Kemik’in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sırasında çalışmakta olan oğlu Hüseyin Kemik, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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