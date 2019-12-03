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03.12.2019 - 13:27 | | DHA

Yaşlı kadının ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e (57)  otomobille çarpıp, ölümüne neden olan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan olan ehliyetsiz sürücü Şakir A. (18), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yaşlı kadının ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı!

 Kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e, otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü, durmadan yoluna devam etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili kullanan kişinin Şakir A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan, ehliyetinin olmadığı belirlenen Şakir A., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şakir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın karara yaptığı itiraz Karasu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce kabul edildi. Kararın ardından yeniden gözaltına alınan Şakir A. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

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