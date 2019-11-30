Yatak odasına girdi... İşte o hırsız için istenen ceza!

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, ünlü sanatçı Hülya Avşar, Balıkesir Ayvalık'ta bulunan yazlığında tatil yaptığı sırada evlerine hırsız girmiş, evde bulunan nakit para ile ziynet eşyaları çalınmıştı. Sabaha karşı hırsız Zelkif B. ile göz göze gelen sanatçı, onu yakalamaya çalışsa da hırsız balkondan atlayarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası emniyet güçleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği hırsızı yakalayarak cezaevine göndermişti.



Avşar, emniyette verdiği ifadesinde, villasında yaşananları şöyle anlattı: "06.30 sıralarında üst kattaki yatak odasında uyuyordum. Tıkırtı sesleri üzerine uyandım ve tanımadığım bir erkekle göz göze geldim. Şaşkınlıkla 'Sen kimsin?' diye sorunca koşarak kaçtı."



'15 BİN TL ZARARIM VAR'



Ünlü sanatçı, yaşanan hırsızlık sonucunda bin 500 lira nakit parasıyla birlikte, kendisine ait pasaport, iki çanta, kızına ait fotoğraflar, içinde dua yazılı kâğıtlar ve ziynet eşyalarının çalındığını, toplamda 15 bin liralık zararı olduğunu ifade etti.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanarak cezaevine gönderilen hırsız Zelkif B. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda Zelkif B. için 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, ilerleyen günlerde Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.