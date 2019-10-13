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13.10.2019 - 17:45 | | İHA

Yavru köpekleri öldüren zanlı yakalandı!

Ordu’da, yavru köpekleri öldürürken görüntülenen şahıs, sosyal medya sayesinde yakalanarak cezalandırıldı.

Yavru köpekleri öldüren zanlı yakalandı!

Fatsa ilçesi Kılıçlı Mahallesi’nde Davut Ç. (60) isimli şahıs, iddiaya göre ikamet ettiği evinin önünde bulunan dört yavru köpeği öldürerek araziye attı. Bu sırada kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek, şüpheli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan Davut Ç. hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamasında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, şahıs hakkında ayrıca, Doğa Koruma VE Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından öldürülen her hayvan için bin 552 TL olmak üzere toplamda 6 bin 208 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

 

 

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