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25.11.2019 - 15:30 | | DHA

Yaya geçidindeki çocuğa otomobil çarptı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, okul önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus Emre Erke (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yaya geçidindeki çocuğa otomobil çarptı!
Yaya geçidindeki çocuğa otomobil çarptı!
Yaya geçidindeki çocuğa otomobil çarptı!
Yaya geçidindeki çocuğa otomobil çarptı!
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Kaza, saat 12.30 sıralarında, Pazar Yeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Erke, okul önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Erke'ye, Hazel Sağıroğlu yönetimindeki 48 L 6292 plakalı otomobil çarptı. Erke, kanlar içinde yere düştü. Kazayı gören öğretmen ve öğrenci velileri, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri.

Erke'yi ambulansla, özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Otomobil sürücüsü Sağıroğlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı haber alıp gelen Erke'nin yakınları üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

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