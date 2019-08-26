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26.08.2019 - 15:28| DHA

Yaya geçidine 100 metre mesafede kamyonun çarpmasıyla öldü

Eskişehir’de, yaya geçidine 100 metre mesafede yolun karşısına geçmek isteyen Namık Karataş (82), yem yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Yaya geçidine 100 metre mesafede kamyonun çarpmasıyla öldü

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki Kartal Altgeçit mevkiinde meydana geldi. Namık Karataş, 100 metre mesafede yaya geçidi bulunan yoldan karşıya geçmek istedi. Ancak Tahir Malkoç'un kullandığı 16 BCP 76 kamyonun altında kaldı.

Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezi’ne götürüldü.

Karataş’ın cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

TIR saplanan otomobili metrelerce sürüklediTEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde seyir halindeki tıra arkadan çarparak tıra saplanan otomobil, metrelerce sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
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