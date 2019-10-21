Yaya kentine ilk uygulama

Yayaların güvenliğini sağlama amaçlı projede ana hedef, yaya ve çocuk odaklı tasarımla, kavşakların araçlardan kurtarılması. Proje kapsamında, kent tasarımcılarının yanı sıra mahalle sakinlerinin de katılımıyla kavşaklar ve sokaklar rengarenk boyandı ve geçici engel ve saksı gibi aksesuarlarla yeniden düzenlendi.

Düzenlenen törene Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Nasıl bir meydan, nasıl bir sokak istiyorsunuz? Bunu öğrenerek, yani sizlere danışarak bir prova başlattık. Eğer başarılı olursak bu uygulama kalıcı hale getirilecek. Bu kent hiçbirimize tek başına ait değil ama hepimizin olabilir” dedi.

Çocuğun gözünden

Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu da, alandakilere diz çöktürerek, 3 yaşındaki bir çocuğun normal boyu olan 95 santimetreden projeye bakmalarını istedi. Aksakoğlu, “Bugün buradaki proje, bizim için de bir ilk. Biz burayı küçük çocuklar ve engelliler için yaşanabilir hale getirmeye çalıştık. Bu anlamda bize destek sunan herkese ve en çok Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu cesaret gerektiren bir işti” diye konuştu.