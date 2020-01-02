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02.01.2020 - 02:22 | | İHA

Yaylada mahsur kalmışlardı... Kurtarıldılar

Abant'a giden ve akam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için arazi araçları ile Sinekli Yaylasında Düzce’ye gelmek isteyen 4 kişilik Gözütok ailesi kara saplanarak mahsur kaldılar. Düzce’den çıkan ekipler aileye ulaştı.

Yaylada mahsur kalmışlardı... Kurtarıldılar

Düzce’den, arazi tipi araçları ile Bolu’nun Abant Gölü’ne yeni yılın ilk gününde giden 4 kişilik aile Abant yolunda yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce’ye ulaşmak istediler.

Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Gözütok ailesi kara saplandılar. 112 Acil servisine mahsur kaldıklarını bildirmeli üzerine Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerine kurtarma yetkisi verdi. DAKE ekipleri Sinekli Yaylası’na çıkarak 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. 4x4 araçlarla çekilemeyen araç traktörlerle çekilerek karın içinden kurtarılarak Abant Gölüne indirildiler.

Araçta bulunan Oktay Gözütok, Şenay Gözütok, Cihan Gözütok, Neslihan Gözütok’un sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de trafik kazasıKocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.
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