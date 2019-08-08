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08.08.2019 - 19:20

Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (2019-2020)

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılının başlangıç tarihini belirledi. Milyonlarca öğrenci ise bu tarihi öğrenmek için arayışa geçti. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte merakla araştırılan o gün...

Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (2019-2020)

2019-2020 Eğitim yılı için heyecan başladı. Okulların açılmasını sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, harekete geçti. Yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağını merak edenler, MEB'in sayfasına akın etmeye başladı. Peki Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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