Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağını duyurduktan sonra yeni eğitim yılından itibaren yeni ara tatillerin de ekleneceğini belirtti. Peki yeni ara tatiller ne zaman olacak? Yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.