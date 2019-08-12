Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı tarih duyuruldu. Peki 2019-2020 Eğitim yılı dersleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların açılacağı tarih haberimizde...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak