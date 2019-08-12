12.08.2019 - 13:32
Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yaz tatilinin ilk 2 ayını geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci şimdiden okullar ne zaman açılıyor sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan okulların açılacağı tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı tarih duyuruldu. Peki 2019-2020 Eğitim yılı dersleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların açılacağı tarih haberimizde...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-2020 Yeni eğitim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak