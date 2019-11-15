Yazar Fatih Özgüven’den Gezici Festival seçkisi

29 Kasım-5 Aralık arasında Ankara’da, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak festivalin bu yılki özel seçkisi sinema yazarı Fatih Özgüven’den. Yazarın, kararsızlıktan mustarip tipik bir Terazi Burcu insanı gibi iki uç arasında gidip gelen karakterleri ve bu karakterlerin yaptıkları seçimleri düşünerek oluşturduğu ve ‘Terazi Filmleri’ diye adlandırdığı seçkide üç film seyirciyle buluşacak. Luis Buñuel’in, İspanya’da çektiği ve Benito Pérez Galdós’un aynı adlı romanından uyarladığı “Tristana”, Carl Theodor Dreyer’in Danimarkalı rahip Kaj Munk’un tiyatro oyunundan uyarladığı 1955 yapımı şaheseri “Söz” ve Louis Malle’in, en karanlık ve kişisel filmlerinden birisi olan “Saman Alevi” bu kapsamda sinefillerin karşısına çıkacak.