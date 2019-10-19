Yazar Nuri Pakdil yaşamını yitirdi

Yazar, haziran ayından beri kalça kırığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle tedavi oluyordu. 1934 yılında Kahramanmaraş doğumlu Pakdil, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un da aralarında olduğu edebiyatçılarla yakın ilişkiler kurdu. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1969 yılında ‘Edebiyat’ dergisini ve 1972’de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Bu yayınlar, Pakdil’in kariyerinde dönüm noktası oldu. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı. Kendisini İslamcı olarak tanımlayan Pakdil’in dikkat çeken kitapları arasında gezi izlenimlerine yer verdiği ‘Batı Notları’, ‘Biat’, ‘Sükut Suretinde’ de bulunuyordu. Pakdil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı.



‘Nesillere tesir etti’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakdil’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yayımladığı mesajda, “Fikir ve edebiyat dünyamızın öncü isimlerinden Nuri Pakdil’in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kudüs davasını ve İslam dünyasını yazı kaygısı olarak ömrü boyunca vazife bilen, nesillere tesir etmiş Nuri Pakdil’e Allah’tan rahmet, okurlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pakdil’in vefatına ilişkin yayımladığı mesajında şunları kaydetti: “Bir yayıncı olarak, edebiyatımıza yeni değerlerin kazandırılmasında öncü olan ‘Kudüs Şairimiz’ Nuri Pakdil, Türk edebiyatının en büyük insan zenginliklerinden biri olmuştur.”



Nuri Pakdil bugün Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namazı sonrası Tacettin Dergahı’na defnedilecek.