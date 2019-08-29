Yazar Şule Yüksel Şenler son görev

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şenler için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da saf tuttu.

Cenaze namazı öncesi Şenler'in manevi kızı Ayşe Yosunkaya, taziyeleri kabul etti. Şenler'in tabutunun başucuna beyaz örtü asıldığı görüldü.

Cami avlusunda vatandaşlar tarafından üzerinde "Koca bir çağın mücahidesi Şule Yüksel Şenler", "Huzur sokağından huzur diyarına yolun açık olsun Şule anne" yazılı afişler asıldı.

Törene, Şenler'in yakınlarının yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ile Hasan Turan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, gazeteci ve yazarlarla çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı törende Erdoğan, katılımcılara hitap etti.

Daha sonra Şenler'in cenazesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.

Şenler'in cenazesi, Erdoğan'ın da bindiği cenaze aracıyla Eyüp Sultan Mezarlığına getirilip toprağa verildi.

Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yolculuğuna şükranla ve hüzünle uğurluyoruz. Azim ve inanç abidisini uğurluyoruz. Özellikle kendisinin yaşadığı dönemde hareketlerini islami şekilde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi. Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kıbrıs’ta başlayıp İstanbul’da tekâmüle eren sonra tüm Türkiye’yi hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanın cenazesi dolayısıyla burada bulunuyoruz.

Hakkı ve hakikati okumakla geçerken ömrü dün nihayet erdi. Pek çok kadının ve erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu inanç abidesini son yolculuğuna hüzünle uğurluyoruz. Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı.

Gençlerimize yönelik sayısız konferanslarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Türkiye’nin darbecilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir insanın yolunun hapishanelerden geçmemesi de düşünülemezdi. Şule Yüksel Şenler’i zindana atanların hiç biri bugün hatırlanmıyor. Ancak Şule hanım nesiller boyu yad edilmeye devam edecek.

Tüm milletime baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Rabbim inşallah kendisini cennetiyle müşerref kılar. İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız.