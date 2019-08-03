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03.08.2019 - 07:50

Yazarımız Songül Hatısaru’nun acı günü

Milliyet Gazetesi yazarı Songül Hatısaru’nun annesi, Emir Berkay Hatısaru’nun babaannesi Emine Hatısaru vefat etti.

Yazarımız Songül Hatısaru’nun acı günü

Hayırseverliğiyle tanınan Emine Hatısaru için dün Diyarbakır Hz. Ömer Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hatısaru’nun yakınları ve yüzlerce seveni katılırken, törene yetişemeyen çok sayıda iş insanı da çelenk gönderdi. Hayırsever Hatısaru’nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Mardin Kapı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhume için taziyeler Yenişehir’deki Lise Caddesi, Yeşil Camii arkasında bulunan Kavar 2 Taziye Evi’nde kabul ediliyor.

Milliyet Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

 

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