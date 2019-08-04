Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir? 4 Ağustos ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu eski bir yazı çoğaltma işlemine ilişkin soruldu. İşte 4 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...

SORU

Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?

CEVAP



Karbon Kağıdı