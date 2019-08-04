04.08.2019 - 18:36
Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir? 4 Ağustos ipucu sorusu
Bir online bilgi yarışması için daha heyecan başladı. Her gün binlerce kişinin şansını denediği yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu eski bir yazı çoğaltma yöntemi ile ilgili oldu. İşte merakla araştırılan 4 Ağustos ipucu sorusu cevabı...
Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu eski bir yazı çoğaltma işlemine ilişkin soruldu. İşte 4 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...
SORU
Yazdıklarımızı çoğaltmak için yazı yazdığımız kâğıdın altına koyduğumuz kağıdın adı nedir?
CEVAP
Karbon Kağıdı