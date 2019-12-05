Yazıhaneye duvar örmüşler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ illerinde düzenlediği eşzamanlı operasyonlarda, yaralama, tehdit ve haraç isteyip alma gibi suçlamalarla aranan ve arasında 2 yıl önce şartlı tahliye kararıyla salıverilen çete elebaşı Burhanettin Saral’ın da bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltıların çetenin karıştığı 3 ayrı suça ilişkin olduğu öğrenildi.

Sarallar çetesinin, bir iş insanını iflas ettirdiği, haraç vermeyen bir iş insanının işyerini kurşun yağmuruna tuttuğu öğrenildi. Çetenin haziran ayında da İstanbul Otogarı’ndaki bir yazıhaneyi geceyarısı bastığı ve kendilerini ‘mal sahibi’ olarak gösterip yazıhaneyi ikiye bölerek duvar ördüğü tespit edildi. Ş irket yöneticisinin suç duyurusuyla başlayan soruşturmada polis, aynı otogarda faaliyet gösteren ve söz konusu çete ile bağlantıları belirlenen Ali U.isimli bir seyahat firması sahibinin para karşılığında çeteyi azmettirdiğini de tespit etti.