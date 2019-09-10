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10.09.2019 - 13:19| DHA

Yazılı tabelaya aldırış etmedi! Kayboldu

Şanlıurfa’da, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ali Çiftçi (18), akıntıya kapılarak, kayboldu.

Yazılı tabelaya aldırış etmedi! Kayboldu

Olay, dün akşam, Şanlıurfa- Akçakale yolunun 23'üncü kilometresinden geçen, DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Tarlada çalışan Ali Çiftçi, iddiaya göre, serinlemek için girdiği sulama kanalında bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çiftçi'nin gözden kaybolduğunu fark eden kıyıdakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Çiftçi için arama- kurtarma çalışması başlattı.

 

 

 

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