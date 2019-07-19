MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYDS/2 başvuruları alınmaya devam ediyor! YDS başvurusu nasıl yapılır?
19.07.2019 - 11:11

YDS/2 başvuruları alınmaya devam ediyor! YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS/2 başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 16 Temmuz'da başlayan YDS başvuruları 24 Temmuz tarihine kadar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapılabilecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurularını tamamlayan adaylar 120 Türk Lirası değerindeki başvuru ücretini ödemek zorunda! Başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

YDS/2 başvuruları alınmaya devam ediyor! YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS/2 başvuruları alınmaya devam ediyor. 16 Temmuz tarihinde alınmaya başlanan YDS başvuruları 24 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvurularını tamamlayan adaylar başvuru ücreti olan 120 Türk Lirasını internet bankacılığı veya Bankamatikler aracılığı ile ödeyebilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayıp başvuru ücretini ödemeyi unutan adayların başvuruları kabul edilmeyecek

YDS/2 sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak. YDS/3 sınavı ise sadece İngilizceden yapılacak

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YDS/2 sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'de başlayacak olan sınav için 10:00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Sıradaki Haber