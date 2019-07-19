19.07.2019 - 11:11
YDS/2 başvuruları alınmaya devam ediyor! YDS başvurusu nasıl yapılır?
YDS/2 başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 16 Temmuz'da başlayan YDS başvuruları 24 Temmuz tarihine kadar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapılabilecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurularını tamamlayan adaylar 120 Türk Lirası değerindeki başvuru ücretini ödemek zorunda! Başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
YDS/2 başvuruları alınmaya devam ediyor. 16 Temmuz tarihinde alınmaya başlanan YDS başvuruları 24 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvurularını tamamlayan adaylar başvuru ücreti olan 120 Türk Lirasını internet bankacılığı veya Bankamatikler aracılığı ile ödeyebilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayıp başvuru ücretini ödemeyi unutan adayların başvuruları kabul edilmeyecek
YDS/2 sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacak. YDS/3 sınavı ise sadece İngilizceden yapılacak
YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YDS/2 sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'de başlayacak olan sınav için 10:00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak.