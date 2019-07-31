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31.07.2019 - 13:19

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

YDS başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuruların ne zaman alınacağını merak ediyor. ÖSYM YDS/2 geç başvuru tarihini duyurdu. İşte YDS geç başvuru tarihi...

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından alınan YDS/2 başvuruları 16-24 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru gününü bekliyor.

YDS/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YDS geç başvuruları 2 Ağustos 2019'da alınacak. Geç başvuru ücreti ise 180 TL. Sınav ücreti aynı gün ödenecek.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

8 Eyllül 2019'da uygulanacak sınav 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

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