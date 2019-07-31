31.07.2019 - 13:19
YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?
YDS başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuruların ne zaman alınacağını merak ediyor. ÖSYM YDS/2 geç başvuru tarihini duyurdu. İşte YDS geç başvuru tarihi...
ÖSYM tarafından alınan YDS/2 başvuruları 16-24 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru gününü bekliyor.
YDS/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YDS geç başvuruları 2 Ağustos 2019'da alınacak. Geç başvuru ücreti ise 180 TL. Sınav ücreti aynı gün ödenecek.
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
8 Eyllül 2019'da uygulanacak sınav 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.