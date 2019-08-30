YDS/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan YDS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar sınavın hangi tarihte gerçekleştirieleceği sorusuna yanıt aramaya başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren YDS sınavı ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl içerisinde ikincisi düzenlenecek olan YDS sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek

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