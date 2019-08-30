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30.08.2019 - 17:41

YDS/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS/2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren YDS/2 sınavının bu yıl ikincisi düzenlenecek. Adaylar YDS sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınavın hangi tarihte gerçekleşeceği sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki YDS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

YDS/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan YDS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar sınavın hangi tarihte gerçekleştirieleceği sorusuna yanıt aramaya başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren YDS sınavı ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl içerisinde ikincisi düzenlenecek olan YDS sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

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YDS/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? YDS sınav giriş belgesi sorgulama

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