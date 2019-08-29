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29.08.2019 - 11:01

YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? YDS/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

YDS/2 sınavı için geri sayım sürüyor! ÖSYM tarafından 16-24 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan YDS/2 sınav adaylar bekleyişe geçti. Peki YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek?

YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? YDS/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

YDS/2 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 16-24 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan YDS/2 sınavı için adaylar bekleyişe geçti. 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS sınavı için adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki YDS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YDS/2 sınav giriş belgelerinin 2 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

YDS/2 SINAV TARİHİ

YDS/2 sınav tarihi belli oldu. 16-24 Temmuz tarihinde başvuruları alınan YDS/2 sınavı ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek

 

 

 

 

Tehlikeli oyun sonu oluyorduKadıköy’de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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