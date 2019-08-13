YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? YDS sınav tarihi

YDS/2 sınavı için başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınavın gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. Bu yıl içerisinde ikinci kez gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Akademik kariyer hedefleyen veya devlet memurluğunda dil arayan bölümlerde çalışmak isteyen adayları yakından ilgilendiren YDS/2 sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek. Sınav sonuçları ise 1 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak.