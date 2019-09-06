YDS/2 sınavı saat kaçta? ÖSYM'den YDS'ye girecek olan adaylara uyarı

YDS/2 sınavı için geri sayım sürüyor. Bu yıl ÖSYM tarafından ikincisi gerçekleştirilecek olan YDS sınavı için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınava girecek olan adaylar için Cumartesi ve Pazar günleri nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı bilgisi paylaşıldı. YDS sınavına girecek olan adaylar aynı zamanda 15 dakika uyarısında bulunuldu. 10:15'te başlayacak olan YDS/2 sınavı için 10:00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunması ricasında bulunuldu.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

YDS/2 sınavı ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Binlerce adayı yakından ilgilendiren sınav 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.