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24.07.2019 - 09:49

YDS başvuruları için son gün! YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS başvuruları bugün sona eriyor. 16 Temmuz itibariyle başlayan YDS başvuruları ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılıyor. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS başvuruları için son gün! YDS/2 ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS2) başvuruları sona eriyor. Sınava girecek adayları sınav heyecanı sarmaya başladı.

YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

16 Temmuz'da başlayan YDS/2 başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM AİS üzerinden alınan başvurular 23.59'a kadar yapılabilecek.

Başvuru ücreti 120 TL.

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YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 YDS 8 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 1 Ekim'de açıklanacak.

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kameradaSarıyer'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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