24.07.2019 - 09:49
YDS başvuruları için son gün! YDS/2 ne zaman yapılacak?
YDS başvuruları bugün sona eriyor. 16 Temmuz itibariyle başlayan YDS başvuruları ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılıyor. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS2) başvuruları sona eriyor. Sınava girecek adayları sınav heyecanı sarmaya başladı.
YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
16 Temmuz'da başlayan YDS/2 başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM AİS üzerinden alınan başvurular 23.59'a kadar yapılabilecek.
Başvuru ücreti 120 TL.
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YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 YDS 8 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 1 Ekim'de açıklanacak.