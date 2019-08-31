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31.08.2019 - 10:20

YDS giriş yeri sorgulama! YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından erişime açılan YDS/2 sınav yerleri elektronik ortamda sorgulanabiliyor. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS giriş yeri sorgulama! YDS/2 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

SAAT UYARISI

Öte yandan, saat 10.15'te başlayacak sınav için YDS adaylarının saat 10.00'dan sonra sınav binaların alınmayacağı uyarısı yapıldı.

SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Eylül'de yapılacak YDS'nin sonuçları 1 Ekim'de ilan edilecek. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak olup elektronik ortamda sorgulanacak.

 

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