YDS giriş yeri sorgulama! YDS/2 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.
SAAT UYARISI
Öte yandan, saat 10.15'te başlayacak sınav için YDS adaylarının saat 10.00'dan sonra sınav binaların alınmayacağı uyarısı yapıldı.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8 Eylül'de yapılacak YDS'nin sonuçları 1 Ekim'de ilan edilecek. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak olup elektronik ortamda sorgulanacak.