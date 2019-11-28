YDS ne zaman yapılacak? YDS/3 sınavı saat kaçta?

ÖSYM taafından uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2019-YDS/3 için geri sayım başladı. Adaylar hafta sonu girecekleri sınav için sınav giriş yerlerini sorguluyor. Peki YDS saat kaçta başlayacak?

YDS/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

1 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak olan YDS 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş yapabilecek. Saat 10.00'dan sonra alım yapılmayacak.

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SINAV GÜNÜ NÖBETÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ OLACAK

1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Aralık 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

1 ARALIK 2019 PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ