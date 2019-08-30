YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS/2 ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. ÖSYM tarafından yapılan duyuru adayları harekete geçirdi. Peki YDS sınavı ne zaman uygulanacak? YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) 08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

"DİKKAT!

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."