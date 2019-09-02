YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS sınav giriş belgesi sorgulama

YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM tarafından 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılan YDS sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulanabiliyor. Adaylar sınava girecekleri bina ve salonları öğrendikten sonra sınavın gerçekleştirileceği tarihi merak içerisinde merak etmeye başladı. Peki YDS/2 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS/2 sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek 10:15'te başlayacak olan sınav için adaylar 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak. YDS/2 sınavı 180 dakika sürecek

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