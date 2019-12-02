02.12.2019 - 08:55 |
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) 1 Aralık 2019 tarihinde uygulandı. YDS sınavına katılan adaylar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin duyurduğu o tarih...
9-16 Ekim 2019 Tarihleri arasında başvuruları alınan YDS, dün uygulandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılan adaylar, 'YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' arayışında bulunuyor. İşte ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan o tarih...
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) sonuçları, 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.